Украина готовит рывок на фронте: Шмыгаль раскрыл, что может произойти

Денис Шмигаль / © Associated Press

Реклама

В течение этого месяца Силы обороны Украины освободят от российских захватчиков больше территорий, чем армия РФ смогла оккупировать с начала текущего года.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая проходит в польском городе Гданьск.

Последствия дальнобойных ударов по РФ

По словам Дениса Шмыгаля, Россия платит «невероятную цену» за развязанную войну. В частности, значительный ущерб врагу наносят украинские дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Реклама

Денис Шмыгаль назвал эти атаки «прямыми санкциями без каких-либо формальностей».

«Если подсчитать их потери на поле боя, они платят абсолютно невероятную цену человеческими жизнями. Они также платят огромную цену из-за наших ударов по их нефтеперерабатывающим заводам и из-за дальновидных санкций», — отметил Шмыгаль.

В то же время, министр энергетики призвал США, Европейский Союз и других международных партнеров не останавливаться и продолжать наращивать санкционное давление на Россию.

«Поэтому мы просим о продолжении и усилении санкционного давления на Россию, это приведет к страданиям их экономики и заставит их сесть за стол переговоров», — отметил Денис Шмыгаль.

Реклама

По мнению чиновника, накопительный эффект от введенных ограничений уже вынуждает российскую экономику страдать.

Война в Украине — последние новости

Напомним, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над тем, чтобы Россия не могла использовать захваченные земли для затягивания войны. А договоренности со странами G7 помогут создать условия, при которых она будет вынуждена искать мир.

Также Кремль и его чиновники в очередной раз подтвердили нежелание России вести прямые переговоры с Украиной и утверждать о приверженности своим первоначальным максималистским военным целям.

Ранее мы писали, что в Кремле жалуются, что США меняют свою позицию по поводу переговоров о войне в Украине. Российские власти считают, что Вашингтон больше не требует от Украины отвести войска из Донбасса как условие для диалога.

Реклама

Новости партнеров