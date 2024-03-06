Украина готовит соглашение о гарантиях безопасности с еще одной страной

Вскоре соглашение с Грецией о сотрудничестве в сфере безопасности будет готово к подписанию.

Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по "гарантиям безопасности". В ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности будет готово к подписанию.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинского президента.

"Должны зафиксировать в нем [соглашении] и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты", — подчеркнул Зеленский.

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Украинский лидер также отметил, что в этом году вместе с западными партнерами нужно максимально активно работать, вводя новые санкции, чтобы снизить способность России финансировать агрессию.

“Чем меньше будет у Путина денег, тем меньше людей он сможет убить. Он не желает никакого мира, никакой дипломатии. Поэтому нужно и дальше усиливать санкции против России и наказывать российских убийц за все, что они наделали”, — отметил он.

Президент Зеленский перечислил главные направления международного сотрудничества в противодействии российской агрессии и поблагодарил за ощутимую помощь Греции.

“Важно помогать нашей обороне. Важно ограничивать экономический потенциал российских террористов. Важно поддерживать работу Международного уголовного суда и противодействовать российской дезинформации. Каждый день должен приближать справедливый мир. И я благодарен Греции, благодарен премьер-министру Мицотакису за ощутимую помощь ради мира”, — подытожил он.