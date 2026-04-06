Украина готовит свои предложения к документу о гарантиях безопасности с США — Зеленский

Зеленский назвал ключевую цель Украины / © Владимир Зеленский

Украина работает над расширением международного сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 6 апреля.

«Безопасности заслуживают все народы — и будут еще и новые наши договорности безопасности. Которые точно усилят Украину», — отметил он.

По словам главы государства, интерес к партнерству с Украиной со стороны других стран растет.

«Сейчас с Украиной как с партнером безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты для совместной работы со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что ключевой целью государства является достижение стабильности и мира не только в Европе, но и в целом.

По его словам, глобальная безопасность напрямую влияет на экономику, энергетику и другие критически важные сферы.

«Наша цель абсолютно четкая — нужна стабильность и мир в Европе, нужна стабильность и мир на Ближнем Востоке и в Заливе, равно как и в других глобально важных регионах, чтобы мир не знал таких проблем из-за дестабилизированных рынков, уничтоженной энергетики, нарушенного мореплавания, ядерной угрозы или продовольственной опасности».

