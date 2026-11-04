Украина готовит важные изменения на границах: власти раскрыли "план Б" из-за атак РФ

Украина готовит перенесение пунктов пропуска в ЕС / © ТСН

Реклама

Из-за атак РФ на пограничную инфраструктуру Украина разрабатывает план действий по переносу пунктов пропуска на территорию соседних государств ЕС и готовится установить мобильные укрытия на 36 контрольно-пропускных пунктах до конца года.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Реклама

Какая сейчас ситуация с договоренностями

Сергей Деркач отметил, что уже есть практика совместных пунктов пропуска на территории страны-члена ЕС. В Польше 4 таких работают полноценно, еще на одном действует скоординированный контроль. Это когда сначала проверяет транспортные средства служба одной страны, а буквально через метр после шлагбаума – уже другой страны.

Реклама

Вместе с Молдовой у нас действует полноценный совместный контроль: человек отдает документы и на выходе ему возвращают их со всеми штампами и проверкой двух стран.

"Сейчас мы разрабатываем юридически более детализированную "рамку", чтобы такие пункты пропуска можно было создавать в дальнейшем. Поскольку с Польшей их открыли давно – до того как Польша вошла в "шенген". На сегодняшний день для того, чтобы открывать новые пункты пропуска с другими странами, нам нужно с каждой отдельно подписать соглашение", – пояснил должность.

Такое соглашение у Украины только с Молдовой, а со странами-членами Европейского Союза нет. Поэтому сейчас активно работают с Польшей и Словакией, с которыми официально согласованы отдельные договоры, но еще не подписаны.

"Польша отправила это соглашение в Еврокомиссию, чтобы узнать, соответствует ли оно всем требованиям ЕС. Еврокомиссия высказала замечания относительно соответствия двух норм Шенгенскому кодексу. Однако эти правки не останавливают возможность Польши подписать данное соглашение. Сейчас идут переговоры с Еврокомиссией, чтобы определить ту формулировку, которая устроит и Еврокомиссию, и Польшу. А затем сможем ратифицировать документ", – отметил Деркач.

Реклама

Однако это не скорый процесс. Над соглашением работаю уже несколько лет. Прежде всего во время строительства пунктов можно делать их общими на стороне другого государства. Тогда Украине не придется тратить на это деньги из государственного бюджета. В то же время действующие пункты пропуска останутся без изменений, если не будет опасности.

Важным моментом являются российские атаки. Летом 2026 года враг бить по автомобильным пунктам пропуска. Сначала в Одесской области – "Табаки", "Виноградовка", "Старокозаче", а затем прилетало уже вблизи пункта Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей на Волыни. Ранее РФ атаковала лишь паромный пункт пропуска на границе с Румынией "Орловка".

"Так что мы должны иметь план "Б", чтобы если, не дай Бог, такая опасность будет продолжаться, и у нас будет необходимость создания альтернативы - переноса нашей части пункта пропуска на территорию другой страны, например, Польши, тогда это соглашение точно пригодится. Мы планировали это соглашение подписать с каждой страной-членом Европейского Союза действующие", – сказал замминистра.

По его словам, пункт пропуска содержит и государство, на территории которого он расположен. Сейчас такое соглашение было направлено в Румынию и Венгрию, но от них еще нет обратной связи. С Румынией есть план постройки новых пяти пунктов пропуска на их стороне, ранее это было закреплено соответствующим меморандумом. С Польшей и Словакией пока не планируется строительство новых пунктов пропуска, поскольку есть план развития действующих.

Реклама

Какие основные изменения

В случае запуска общих пунктов пропуска изменения для пассажиров и крупных перевозчиков будут зависеть от того, каким будет инфраструктурное решение. Когда один пункт пропуска и две страны работают синхронно, время прохождения границы несколько уменьшается.

"Но чтобы существенно уменьшились очереди, нужно создавать новые пункты. И здесь вопрос в том, строить совместный или два по разные стороны границы. Новые пункты снимают вопрос очередей, потому что больше пунктов — больше возможностей для перевозчика или водителя выбрать место, где пересекать границу. Таким образом очередь уменьшается везде. Если бы отдельные пункты пропуска переделать в совместный, то время прохождения границы все-таки снизится, но не глобально", — подчеркнул Деркач.

Украинские пограничники и таможенники на территории ЕС будут руководствоваться правилами Украины, но также соглашением, устанавливающим права и обязанности сторон: что они могут и не могут делать. Это соглашение должно быть ратифицировано парламентом, после чего оно станет частью украинского законодательства.

Сейчас работают над мобильными укрытиями на пунктах пропуска, которые попадают под атаки. А в пунктах пропуска, которые находятся на этапе реконструкции или строительства, полноценно создают укрытие. В частности, построили большое укрытие на недавно открывшемся пункте пропуска Белая Церковь на Закарпатье на границе с Румынией. До конца года в планах установить укрытие на большем количестве пунктов, возможно, даже на всех пунктах пропуска.

"Думаю, что Молдова и Польша точно видят риск, потому что атаки на пункты пропуска были в 100 метрах от них. Польша уже выдала поручение проработать вопросы с укрытиями на каждом пункте пропуска. В Молдове уже есть указание к обеспечению безопасности во время воздушных тревог, они работают над установкой укрытий. По другим странам я", - сказал он.

Планы к 2030 году

Как отметил Сергей Деркач, есть стратегия развития пунктов пропуска до 2030 года. Уже сейчас достраивают мост между населенными пунктами Ямполь и Косеуц с Молдовой, там будет новый пункт пропуска.

"Надеемся, до конца этого года или в начале следующего его открыть. Планируем два пилотных проекта — перенос пунктов пропуска с действующих на территорию Молдовы. Ожидаем, что до конца года сможем полноценно начать их работу уже на территории соседа двумя службами и таким образом создать совместные пункты пропуска. Сейчас они функционируют в формате отдельных пунктов — на территории Украины и Молдовы", — поделился он.

Когда в будущем Украина станет страной-членом Европейского Союза и Шенгенской зоны, то не будет пунктов пропуска как таковых. Поэтому план – отходить от строительства больших пунктов пропуска, а все строить на временных конструкциях – модулях, которые можно быстро поставить и пограничники, таможенники будут там работать. А в случае необходимости можно будет их снять и использовать по другому назначению, а не вкладывать большие средства в развитие пограничной инфраструктуры.

Кто финансирует

В основном план до 2030 года осуществляют при финансировании Украины, но, в частности, при поддержке Европейского Союза. Сейчас несколько пунктов пропуска финансируются по Connecting Europe Facility. В данную программу подавали проекты, выиграли гранты и получают 50% финансирования.

"Например, за европейские средства на 50% финансируют расширение пункта пропуска Порубное на границе с Румынией. Также за средства ЕС обустраивают пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и большую сервисную зону возле пункта пропуска "Ягодин". Кроме этого, привлекаем еще финансирование Европейского инвестиционного банка. Буквально две недели назад министр подписал соглашение на 60 млн евро. Это именно те средства, которые пойдут на развитие приграничной инфраструктуры", — добавил замминистра.

Напомним, что новый пограничный пункт пропуска с Румынией "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" рассчитан на средний поток в 400 легковых машин в сутки в обе стороны. Однако в пиковые периоды и при высокой интенсивности движения эта цифра может расти до 500 автомобилей.

Новости партнеров

Новости партнеров