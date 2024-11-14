Украина готовит внутренний План стойкости — главное из обращения Зеленского

В плане стойкости 10 пунктов, которые будут представлены обществу на следующей неделе.

Украинское правительство продолжает работать над подготовкой внутреннего Плана стойкости, предусматривающего все, что необходимо Украине, чтобы выстоять в борьбе против российской агрессии. Сегодня проработали несколько пунктов, и в частности – культурный суверенитет, касающийся культурного наследия Украины, современной культуры и культурной дипломатии.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в четверг, 14 ноября, в конце 995-го дня войны.

"Производство украинского контента и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент гарантирования связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает", – подчеркнул гарант.

Он подчеркнул, что культура в целом – это инструмент, который "работает ради человечности" одинаково в разных частях света, поэтому этому вопросу необходимо уделить гораздо больше государственного внимания.

"Также сегодня проработали пункт внутреннего Плана по безопасности в стране – в каждой области, в каждой общине. Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, в Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим", – отметил Зеленский.

По его словам, уже проработаны вопросы энергетики и собственного производства оружия. Всего в плане устойчивости 10 пунктов, которые будут представлены обществу на следующей неделе.

"Под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово — "победа"", — добавил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники сработали очень эффективно на Купянском направлении.

"Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция. Горжусь всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир. Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего бьется Украина", – подчеркнул президент.

Напомним, украинские защитники продолжают удерживать россиян на Харьковском направлении. Бои продолжаются по всему городу Волчанск и близлежащих территориях, но Силы обороны контролируют ситуацию.

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