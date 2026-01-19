Украина готовит законодательные изменения для проведения выборов: детали от главы ЦИК

Выборы в Украине / © ТСН.ua

Украина столкнется с серьезными вызовами во время организации первых послевоенных выборов из-за разрушенной инфраструктуры и перемещения миллионов людей.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Reuters.

"Приведение в актуальность украинского реестра избирателей и надлежащая подготовка к выборам займет значительное время", - отметил он в интервью международным СМИ.

Из-за разрушенной инфраструктуры и перемещения миллионов украинцев организовать голосование в короткие сроки практически невозможно.

На фоне дипломатических усилий по прекращению войны президент США Дональд Трамп требовал от Украины проведения выборов, несмотря на действующее военное положение, запрещающее голосование.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасные и легитимные выборы, но сейчас организационные проблемы огромны", - добавил Диденко.

Пересмотр законодательства и рабочая группа

Украина готовит изменения в законодательство для первых послевоенных выборов. Рабочая группа экспертов и законодателей разрабатывает предложения по правовым изменениям, необходимым для проведения голосования в нынешних условиях.

"Мы должны создать надлежащие условия для безопасного голосования, чтобы предоставить президенту больше рычагов влияния на переговоры", - пояснил Диденко.

Президент Зеленский подтвердил готовность проводить выборы, если Соединенные Штаты и союзники смогут обеспечить безопасность избирателей.

Специфика голосования для беженцев

По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 5,8 миллиона украинцев находятся за границей, преимущественно в Европе.

Диденко отметил, что старые форматы участков в посольствах и консульствах не обеспечивают голосование для всех беженцев:

"Мы считаем, что открытие участков за пределами дипломатических представительств – наиболее реалистичное решение. Онлайн-голосование и почтовое голосование подвержены риску внешнего вмешательства".

Комиссия возобновила возможность обновления данных онлайн для всех избирателей, что позволяет учесть перемещение людей во время войны.

Голосование для военных

Обеспечение избирательных прав для военных является особой сложностью. В Украине служат около 800 тысяч военнослужащих.

"В 2019 году мы уже организовывали голосование для военных на фронте. Теперь масштаб проблемы значительно больше", – объяснил Диденко.

В прошлый раз во время президентских выборов тысячи солдат были переброшены на восток Украины для обеспечения безопасности голосования, и эта практика будет использована снова, но в масштабах, соответствующих текущим реалиям войны.

Состояние избирательной инфраструктуры

Около 2 000 из более 30 000 избирательных участков в Украине повреждены или разрушены, преимущественно на востоке страны.

"Нам нужно восстановить инфраструктуру, чтобы обеспечить возможность голосования для всех граждан", - отметил Диденко.

При этом даже частичное возобновление работы участков требует времени и ресурсов.

Условия проведения выборов

Диденко подчеркнул, что прекращение огня и безопасные условия для избирателей являются обязательным условием для любых выборов:

"Безопасность – ключевой фактор. Без прекращения боевых действий невозможно обеспечить легитимное голосование".

Россия отказывается гарантировать перемирие, а общественное мнение в Украине свидетельствует о низкой поддержке выборов во время войны: только 9% украинцев готовы голосовать до прекращения огня, в то время как 57% считают, что выборы возможны только после завершения боевых действий.