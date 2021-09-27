Украина готовится к новому локдауну: как будут работать магазины, кафе и ТРЦ в "красной" зоне

Украина готовится к новому локдауну: как будут работать магазины, кафе и ТРЦ в "красной" зоне

В "красной" зоне кафе, ТРЦ, театрам и музеям запрещено работать, но есть исключения.

В Украине в регионах, в случае введения "красной" зоны для сдерживания коронавируса, по новым правилам, продуктовые супермаркеты смогут продолжать работу. Но к таким магазинам будут применяться ограничения.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, в продуктовых магазинах в "красной" зоне будут ограничивать количество посетителей, которые одновременно могут находиться в торговых залах. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется.

"Поскольку мы понимаем, что ограничение количества продуктовых супермаркетов может довольно существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта. Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей — такой нормы, скорее всего, не будет", — пояснил Игорь Кузин.

Работа заведений общественного питаня, ТРЦ, непродовольственных рынков, учреждений культуры при "красной" зоне, как напомнил Кузин, запрещается. Но они смогут продолжить работу, если весь персонал и посетители имеют "зеленый" сертификат о вакцинации (он свидетельствует о завершенном курсе вакцинации).

"Также для учебных заведений (кроме садов и начальной школы) в красном уровне действует норма о вакцинации не 80, а уже 100% работников, и уже не одной, а двумя дозами. Поэтому учебные заведения смогут продолжить функционировать даже в локдауне", — подытожил главный санврач.

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев. По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.

Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

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