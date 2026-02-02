Украина готовится к переговорам с РФ и США: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Новый раунд трехсторонних встреч между Украиной, США и РФ по завершению войны состоится 4 и 5 февраля. Владимир Зеленский провел совещание с переговорной командой, в ходе которого согласовали рамки будущих разговоров и конкретные задачи для делегации.

Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.

В состав переговорной группы, участвовавшей в совещании, вошли:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров;

руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов;

заместитель председателя ОП Сергей Кислица;

начальник Генштаба генерал Андрей Игнатов;

советник Офиса президента Александр Бевз;

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кроме трехстороннего формата украинская сторона проведет отдельные двусторонние встречи с представителями США. По словам президента, Украина готова к «реальным шагам» для достижения продолжительного мира.

Гарантии безопасности и экономическое восстановление

Гарантии безопасности и экономическое восстановление

Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами уже готов. Киев рассчитывает на дальнейшую работу над пакетом документов, касающихся экономического развития и восстановления страны.

«Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию», — отметил Зеленский.

Президент отметил важность решимости американской стороны в обеспечении условий для диалога. Он подчеркнул, что начавшиеся в ночь на прошлую пятницу мероприятия по деэскалации уже способствуют повышению уровня доверия людей к переговорному процессу.

«Войну нужно завершать», — резюмировал Зеленский, поблагодарив международных партнеров за поддержку.

Что известно о переговорах Украины с РФ и США

Напомним, 1 февраля, в Абу-Даби вновь предстояли переговоры украинской и российской делегаций, однако участие в этой встрече американской делегации пока под вопросом.

Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по войне в Украине может продвинуться вперед даже без его специальных посланников.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли согласия Россия и Украина на единственный вопрос, сдерживающий заключение мирного соглашения для завершения войны.