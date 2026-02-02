- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 754
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина готовится к переговорам с РФ и США: Зеленский раскрыл подробности
Зеленский согласовал рамки разговора и встретился с Будановым и Умеровым.
Новый раунд трехсторонних встреч между Украиной, США и РФ по завершению войны состоится 4 и 5 февраля. Владимир Зеленский провел совещание с переговорной командой, в ходе которого согласовали рамки будущих разговоров и конкретные задачи для делегации.
Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.
В состав переговорной группы, участвовавшей в совещании, вошли:
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров;
руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов;
заместитель председателя ОП Сергей Кислица;
начальник Генштаба генерал Андрей Игнатов;
советник Офиса президента Александр Бевз;
глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Кроме трехстороннего формата украинская сторона проведет отдельные двусторонние встречи с представителями США. По словам президента, Украина готова к «реальным шагам» для достижения продолжительного мира.
Гарантии безопасности и экономическое восстановление
Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами уже готов. Киев рассчитывает на дальнейшую работу над пакетом документов, касающихся экономического развития и восстановления страны.
«Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию», — отметил Зеленский.
Президент отметил важность решимости американской стороны в обеспечении условий для диалога. Он подчеркнул, что начавшиеся в ночь на прошлую пятницу мероприятия по деэскалации уже способствуют повышению уровня доверия людей к переговорному процессу.
«Войну нужно завершать», — резюмировал Зеленский, поблагодарив международных партнеров за поддержку.
Что известно о переговорах Украины с РФ и США
Напомним, 1 февраля, в Абу-Даби вновь предстояли переговоры украинской и российской делегаций, однако участие в этой встрече американской делегации пока под вопросом.
Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по войне в Украине может продвинуться вперед даже без его специальных посланников.
Посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли согласия Россия и Украина на единственный вопрос, сдерживающий заключение мирного соглашения для завершения войны.