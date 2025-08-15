- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина готовится к полетам в Сингапур: что известно
Украина планирует заключить соглашение с Сингапуром об авиасообщении.
Кабинет министров подал в Верховную Раду новый законопроект №0038, предусматривающий заключение соглашения между Украиной и Сингапуром о воздушном сообщении.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Настоящее соглашение устанавливает правила для регулярных авиарейсов между Украиной и Сингапуром, а также:
разрешает авиакомпаниям обеих стран выполнять международные полеты по определенным маршрутам, регулирует выдачу разрешений на рейсы;
взаимно признает удостоверения пилотов и бортпроводников;
определяет механизм контроля безопасности полетов и т.д.
Следует заметить, что прямых рейсов из Украины в Сингапур пока нет, авиаперелеты осуществляются через крупные европейские, азиатские или ближневосточные хабы.
Ранее ТСН.ua сообщал о том, как сделать подготовку к авиапутешествию более простой и комфортной.