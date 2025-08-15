Украина готовится к полетам в Сингапур: что известно

Самолет / © Bild

Кабинет министров подал в Верховную Раду новый законопроект №0038, предусматривающий заключение соглашения между Украиной и Сингапуром о воздушном сообщении.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Настоящее соглашение устанавливает правила для регулярных авиарейсов между Украиной и Сингапуром, а также:

разрешает авиакомпаниям обеих стран выполнять международные полеты по определенным маршрутам, регулирует выдачу разрешений на рейсы;

взаимно признает удостоверения пилотов и бортпроводников;

определяет механизм контроля безопасности полетов и т.д.

Следует заметить, что прямых рейсов из Украины в Сингапур пока нет, авиаперелеты осуществляются через крупные европейские, азиатские или ближневосточные хабы.

