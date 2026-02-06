Украина готовится к следующим переговорам с Россией и США: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 7 февраля, проведет совещание с украинской делегацией, которое возвращается из Объединенных Арабских Эмиратов. Главной темой встречи станут отчеты о закрытых этапах переговорного процесса.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Также, по словам главы государства, на завтра запланирован разговор с представителями Европы по мирному процессу.

«Сегодня поздно вечером завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону. Мы готовимся к следующим встречам трехсторонних. Завтра мы будем говорить с европейскими партнерами», — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент отметил работу украинской парламентской делегации в США во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Глава парламента уже провел встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, конгрессменами и принял участие в украинском молитвенном завтраке.

«Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. Это касается поддержки нашего государства, наших людей и переговоров. Спасибо, Руслан, за продуктивную парламентскую дипломатию. Все силы нашего государства сейчас должны быть направлены на одно: поддержку Украины, нашу защиту, нашу устойчивость», — подчеркнул Зеленский.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Ранее мы писали, что 4 февраля завершился первый день мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби. Украинская сторона стремится узнать реальные намерения России и США.

5 февраля завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Главным результатом этих переговоров стал обмен пленными.

По словам Зеленского, он ожидает возвращения переговорной группы в Киев для детального доклада, поскольку значительная часть обсужденных вопросов нуждается в конфиденциальности.