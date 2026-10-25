Украина готовится к сложной зиме: при каких условиях свет будут выключаться на 12 часов

Свет в Украине / © unsplash.com

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Отопительный сезон 2026-2027 годов в Украине будет сложным, однако не катастрофическим и не тяжелее предыдущего. При благоприятном развитии событий ограничение электроснабжения будет менее жестким, а главными факторами риска остаются морозы и российские удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе дискуссии «Украина на пороге зимы: энергетика, оборона и новая дипломатическая реальность» в информационном агентстве «Интерфакс-Украина», сообщает wsj.

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«Я абсолютно уверен, что мы пройдем в этом сезоне. Несмотря на все вызовы, есть понимание, как действовать дальше. Есть достаточное количество сценариев, люди, готовые реализовывать эти сценарии и средства, с помощью которых это будет сделано. И я не думаю, что зима будет сложнее, чем в прошлом. Скорее, наоборот», — сказал эксперт.

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От чего будут зависеть отключение света зимой

По словам Харченко, главным фактором неопределенности для энергетики остается погода. Если температура воздуха опустится до -10°C, продолжительность отключения электроэнергии может составлять 10-12 часов.

Особенно продолжительными ограничения могут быть в регионах с дефицитом электроэнергии. В их числе эксперт назвал Киев, Одессу, а также части Сумской и Черниговской областей.

При более мягкой погоде ситуация будет лучше, а ограничения электроснабжения — менее жесткими.

Какие риски есть для отопления в Киеве

Отдельной угрозой прохождения зимы Харченко назвал отопление. По его словам, есть высокий риск российских атак на крупные теплоэнергетические объекты столицы.

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Есть высокие риски того, что будут удары по большим тепловым объектам в Киеве. Они, безусловно, будут, они проходят постоянно», — подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

В то же время, по его оценке, значительная часть тепловой инфраструктуры столицы защищена. Энергетики также понимают, как поступать в случае повреждения объектов.

Все, что мы могли защитить, мы защитили. А что не смогли, — скажем так, мы знаем, как маневрировать», — объяснил эксперт.

В то же время ситуация в городах, где отопление зависит только от двух-трех котельных, может быть значительно сложнее. Если такие объекты будут разрушены, возникнет серьезная угроза теплоснабжению. По словам Харченко, многое будет зависеть от того, насколько тщательно местные власти подготовились к зиме.

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Усилятся ли российские атаки на энергетику

Еще одним фактором риска остаются российские ракетные и дроновые удары. В то же время, как отметил Харченко, украинские энергетики уже адаптировались к характеру таких атак и понимают, как действовать для скорейшего восстановления электроснабжения.

По мнению эксперта, интенсивность обстрелов вряд ли претерпевает кардинальные изменения.

«То есть они не способны наносить более массированные удары, чем те, которые наносят сейчас», — считает Харченко.

По его словам, у российских атак определенная периодичность, а энергетики уже наработали механизмы реагирования. Это позволяет более оперативно возвращать электроэнергию потребителям и возобновлять работу основных систем городской инфраструктуры.

Напомним, враг может попытаться заставить украинцев массово покидать свои дома и одновременно усилить наступательные действия. Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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