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Украина готовится к ударам РФ по водоканалам: часть решений засекретили, но местным властям уже раздали задачу
Кабмин готовит крупные города к новой тактике ударов РФ по инфраструктуре. Речь идет о водоснабжении и канализации.
В Украине усиливают подготовку к возможным перебоям с водоснабжением и водоотводом из-за российских ударов по критической инфраструктуре.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
По его словам, сегодня правительство приняло несколько решений по этому вопросу, часть из которых не раскрывают из соображений безопасности.
«Их цель — минимизировать, где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего, это касается критически важных социальных объектов», — отметил Корецкий.
Что поручило правительство регионам и водоканалам:
Разгрузка канализационных сетей: местные власти совместно с водоканалами должны разработать графики регулирования сбросов для промышленных предприятий, а также работы государственных и коммунальных учреждений в пиковые часы. В то же время, больницы и другие критические объекты должны функционировать бесперебойно.
Резервное питание и техника: в областях должны ускорить установку резервных источников питания на ключевых узлах систем водоснабжения и доукомплектовать их дополнительным оборудованием и спецтехникой.
План действий на случай разрушений: громады должны заранее подготовить логистические схемы подвоза питьевой и технической воды на случай ощутимых разрушений, вызванных ударами РФ, а также обеспечить быстрое информирование населения.
Всем областям и городу Киеву поручили отчитаться о состоянии подготовки. Координацию обеспечивает Мининфраструктура.
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