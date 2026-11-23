Кабмин усиливает защиту водоснабжения и канализации в регионах: часть решений засекретили

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В Украине усиливают подготовку к возможным перебоям с водоснабжением и водоотводом из-за российских ударов по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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По его словам, сегодня правительство приняло несколько решений по этому вопросу, часть из которых не раскрывают из соображений безопасности.

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«Их цель — минимизировать, где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего, это касается критически важных социальных объектов», — отметил Корецкий.

Что поручило правительство регионам и водоканалам:

Разгрузка канализационных сетей: местные власти совместно с водоканалами должны разработать графики регулирования сбросов для промышленных предприятий, а также работы государственных и коммунальных учреждений в пиковые часы. В то же время, больницы и другие критические объекты должны функционировать бесперебойно.

Резервное питание и техника: в областях должны ускорить установку резервных источников питания на ключевых узлах систем водоснабжения и доукомплектовать их дополнительным оборудованием и спецтехникой.

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План действий на случай разрушений: громады должны заранее подготовить логистические схемы подвоза питьевой и технической воды на случай ощутимых разрушений, вызванных ударами РФ, а также обеспечить быстрое информирование населения.

Всем областям и городу Киеву поручили отчитаться о состоянии подготовки. Координацию обеспечивает Мининфраструктура.

Ранее мы писали, может ли остановиться канализация в Киеве из-за обстрелов.

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