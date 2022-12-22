Украина готовится к возможному блекауту: количество "Пунктов несокрушимости" увеличат до 15-17 тысяч

Уже через две недели "Пунктов несокрушимости" в Украине должно стать около 15-17 тысяч.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью Интерфаксу.

По его словам, по состоянию на прошедшую неделю в Украине есть 5 тысяч таких пунктов.

"Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирование, содержание дежурных, поставки топлива и т.д. Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тыс. Это будет тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блекаут", — рассказал премьер.

Он добавил, что многое зависит от местных властей.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям развития событий. До руководителей ОВА, руководителей общин доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования" и не могут быть публично озвучены", — объяснил Шмиыаль.

Напомним, 17 декабря на заседании Кабинета министров утвердили порядок работы "Пунктов несокрушимости", которые должны круглосуточно предоставлять во всех населенных пунктах Украины одинаковые услуги. Денис Шмыгаль рассказал, какие именно.

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