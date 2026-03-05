Украина готовится к возможному сокращению систем ПВО: Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает сценарий возможного уменьшения количества средств противовоздушной обороны на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в интервью The Independent.

Глава государства отметил, что внимание международных партнеров сейчас в значительной степени приковано к противостоянию между Ираном и Израилем, а также к ситуации в области безопасности в целом.

«Фокус сейчас смещается на Ближний Восток — на войну с Ираном, в поддержку США и Израиля. Это понятно, учитывая массированные атаки дронами и ракетами по странам региона. Мы оцениваем, что в таких условиях объем противовоздушной обороны для Украины может сократиться», — отметил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что украинское военное командование готовится к такому развитию событий.

«Мы подготовили наших командиров к возможному дефициту средств ПВО», — подчеркнул он.

Также Зеленский добавил, что речь идет не о жалобах, а о прагматической оценке реальности, в которой находится страна.

Он напомнил, что Украина уже четыре года подвергается атакам баллистическими ракетами со стороны России. Против таких целей эффективны, в частности, системы Patriot и THAAD, большинство из которых производятся в США.

По словам президента, именно Соединенные Штаты контролируют производство и поставку соответствующих систем и ракет в них, поэтому могут пересматривать приоритеты распределения с учетом глобальной ситуации безопасности.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами, понимая сложность международного контекста и конкуренцию за ограниченные ресурсы противовоздушной обороны.

Напомним, президент Зеленский по-прежнему заявил о готовности Украины делиться опытом и технологиями борьбы с иранскими «Шахедами» со странами Ближнего Востока в обмен на дефицитные ракеты к системам Patriot (PAC-2 и PAC-3).

В то же время президент Украины выразил тревогу из-за войны в Иране. Он заявил о том, что беспокойство по поводу передачи Ираном оружия России «немножко уменьшилось». Но долгая война в Иране «может снизить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины».

Война США с Ираном может усложнить поставки ракет и систем ПВО для Украины. В частности, речь идет о Patriot.