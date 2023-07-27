Украина готовится к возможной катастрофе на Запорожской АЭС – Минздрав

Украина получила от западных партнеров множество международных протоколов.
Украина готовится к потенциальной катастрофе на Запорожской АЭС — пополняются и обновляются запасы йодида калия и продолжается работа над протоколом лечения острой лучевой болезни, если россияне все же подорвут станцию.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель председателя Минздрава Игорь Кузин в эфире телемарафона.
Он отметил, что в большинстве областей местные власти провели ситуационные учения. Это было сделано, чтобы протестировать систему скорой медицинской помощи, медицины катастроф и системы, поскольку сама она отвечает за радиационный мониторинг.
Кроме того, по его словам, Украина получила от западных партнеров большое количество международных протоколов, позволяющих применять современные методы лечения острой лучевой болезни в случае необходимости.
"У Украины свой протокол, но это протокол с 2006 года, поэтому сейчас сформирована рабочая группа, которая финализует и обновит национальный протокол лечения острой лучевой болезни", — рассказал Кузин.
Угроза взрыва Запорожской АЭС
25 июля в МАГАТЭ подтвердили, что на территории оккупированной Запорожской АЭС находятся противопехотные мины, о чем ранее говорили в ГУР. Они расположены в буферной зоне между внутренним и наружным периметральными барьерами площадки.
Ранее в разведке сообщалось, что российские кафиры планируют очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.
В Минэнерго заявили, что реактор ЗАЭС может взорваться в любой момент. Об этом говорится в статье издания Politico. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что россияне полностью отключили украинскую сторону от мониторинга ситуации на ЗАЭС, а потому Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНОЧИ будет теракт на Запорожской АЭС??? Очень тревожные сообщения!
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