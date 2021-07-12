Украина готовится к вспышке "Дельта": в Минздраве назвали количество вакцин, которые вскоре приедут

Украина в ближайшем будущем получит еще CoronaVac (от Sinovac) и Comirnaty (от Pfizer-BioNTech).

В Украину приехала очередная партия из 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVaс. В ближайшее время препарат начнут развозить в регионы, чтобы привить как можно больше людей перед потенциальной вспышкой так называемого "индийского" штамма коронавируса в Украине.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 12 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Минздрава заверил, что вакцина поедет и в отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей. Также в ближайшее время в Украину должно поступить еще 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Всего, по данным Минздрава, в Украине уже вакцинировано от коронавируса почти 3,5 млн человек. Более чем 2 млн человек получили первую дозу и более чем 1 млн завершили вакцинацию. В то же время на прошлой неделе сделали рекордные 563 тыс. прививок, что является самым недельным показателем с начала прививочной кампании.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметил, поскольку в Украине обнаружен штамм "Дельта", необходимо наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

Как сообщалось, вакцину от COVID-19 Comirnaty американо немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech теперь использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации. Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

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В Украине появилась альтернатива среди вакцин для массового вакцинирования – COVID-дайджест

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