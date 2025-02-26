Завершение войны: Украина готовится к запуску первых тендеров на восстановление

Украина уже в мае объявит тендеры на реализацию проектов по возобновлению страны после масштабных разрушений, вызванных войной.

Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.

Отмечается, что украинская сторона передала Турции досье с перечнем проектов, планирующих реализовать в рамках восстановления.

Один из первых тендеров, который планируется объявить в ближайшее время, будет касаться модернизации таможенных пунктов на автомагистралях и строительства платных дорог. Также рассматриваются проекты в сфере энергетики, повышения энергоэффективности, строительства социального жилья и улучшения водоснабжения.

Напомним, что мировые и украинские политики активно обсуждают возможные варианты начала мирных переговоров и завершения войны России против Украины. Разговоры оживились на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа и встречи представителей двух стран в Саудовской Аравии.