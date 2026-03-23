Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов из Мозамбика и предлагает свои технологии для укрепления безопасности этой страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с президентом Мозамбика Даниелем Шапу.

Направления сотрудничества и дальнейшие шаги

По словам Владимира Зеленского, стороны обсудили конкретные возможности поставки газа в Украину и пути противодействия современным вызовам безопасности.

«Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора», — заявил Владимир Зеленский.

Помимо энергетики и обороны лидеры государств обсудили взаимодействие в сфере цифровизации. Речь также шла о совместных усилиях в обеспечении продовольственной безопасности. Мозамбик рассматривает возможность внедрения украинских технологических решений по защите населения от террористических угроз.

Для реализации этих планов стороны договорились о координации действий на уровне профильных ведомств. Как отметил президент Украины: «Наши команды будут работать вместе».

Напомним, в апреле 2026 года некоторым клиентам ООО «Газораспределительные сети Украины» поступит дополнительная, третья квитанция за природный газ. В ней будет содержаться сумма к оплате предоставления услуги по техническому обслуживанию газовых сетей домов, стоимость которой зависит от ряда факторов.

Также мы писали, рост стоимости природного газа в Украине не приведет к его физическому дефициту, однако заставит промышленность и автовладельцев существенно сократить потребление.