Украина готовится принять F-16: эксперт объяснил удары ВСУ по специфическим российским объектам

Удары сил обороны Украины по российским радарам и средствам ПВО свидетельствуют об активной подготовке Украины к принятию на вооружение истребителей F-16.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Громадського радіо".

Он напомнил заявление премьер-министра Бельгии Александра де Кроо о том, что F-16 будут в Украине еще до лета и подчеркнул, что ВСУ создают для этого необходимые условия.

“Я вижу и знаю, мне известно из моих источников, насколько стремительно, предваряя сроки, Украина ведет подготовку к их [истребителям F-16] приему... Обратите внимание на удары по радарам врага. Мордовия – раз, Брянская область – два, Джанкой – три. Буквально за минувшие сутки уничтожена еще одна радиолокационная станция и командный пункт С-400 "Триумф", который размещался на оккупированных территориях Россией", — перечислил эксперт.

По словам Александра Мусиенко, такая интенсивность и плотность ударов по разным системам обнаружения и ПВО свидетельствует о подготовке к развертыванию F-16 в Украине, чтобы "они имели больше возможностей работать".

При этом эксперт подчеркнул, что важным вопросом остается закупка ракет и вооружений в F-16.

“Для нас очень важно, чтобы F-16 были оснащены ракетами JASSM дальностью 450 км. Это огневая мощь, дальности которой у нас еще нет. Это также с точки зрения демилитаризации Крымского полуострова от российского присутствия очень бы помогло”, — пояснил он.

Напомним, Министерство обороны Великобритании 14 апреля сообщило о завершении обучения на истребителях F-16 первых пилотов из Украины под руководством ВВС Соединенного Королевства.

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