Украина готовится усилить карантин: СМИ узнали возможную дату рассмотрения вопроса

Комиссия ТЭБ и ЧС, которая рекомендует усиление или ослабление карантина, рассмотрит вопрос на этой неделе.

Вся Украина из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 может перейти в "желтую" карантинную зону. Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС и чрезвычайных ситуаций соберется на заседание для рассмотрения этого вопроса на текущей недели.

Об этом сообщили два источника в Кабинете министров в комментарии "РБК-Украина".

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Предварительно, по информации издания, заседания ТЭБ и ЧС запланировано на 21 сентября.

"Заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС о переводе Украины в желтую зону состоится завтра", — сообщили источники.

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Как сообщалось, темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.

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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 2265 новых случаев

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