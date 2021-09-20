Украина готовится вернуться к "желтой" зоне: в Кабмине назвали дату возможного усиления карантина

Украина готовится вернуться к "желтой" зоне: в Кабмине назвали дату возможного усиления карантина

В стране заработают новые правила карантина.

Во вторник, 21 сентября, Комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перехода всей территории Украины с "зеленой" зоны в "желтую" зону карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

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Во время завтрашнего заседания комиссии речь пойдет о внедрении "желтого" уровня эпидемической опасности в Украине с 00:00 22 сентября 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одновременно заработают новые правила адаптивного карантина. Они ослабят ограничения для учреждений, в которых привито от COVID первой дозой вакцины не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", — подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021 года.

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