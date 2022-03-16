"Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности" — Подоляк отреагировал на сценарии с нейтралитетом

Советник руководителя Офиса президента считает, что модель нейтралитета может быть только украинская.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о переговорах с РФ по ситуации в Украине.

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По его словам, нейтралитет в Украине будет только украинской модели.

"Несомненно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только «украинской» и только о юридически выверенных «гарантиях безопасности» И никаких других моделей или вариантов.

Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписчики гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия. И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто. Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планируется напасть на соседей. В отличие от этих соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", — сказал Подоляк.

Напомним, что украинские войска, героически защищающие Родину от российских захватчиков, на некоторых участках перешли в наступление. Это кардинально изменяет диспозицию сторон. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.