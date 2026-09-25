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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина хочет изменить работу КПП из-за российских атак: что известно о новом плане

Из-за атак РФ пункты пропуска на границе могут оказаться не в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Пункт пропуска.

Пункт пропуска. / © Госпогранслужба Украины

Украина ведет переговоры с соседними государствами о возможном перенесении пунктов пропуска на их территорию из-за обстрелов пограничной инфраструктуры.

Об этом сообщил первый заместитель министра развития, инфраструктуры и транспорта Сергей Деркач, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны», — высказался чиновник.

По его словам, Киев работает с другими государствами, чтобы создать альтернативу нынешним КПП на границе. Такие общие пункты пропуска на территории соседних государств могут обеспечить бесперебойную работу логистики.

В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже работают несколько общих с Украиной пунктов пропуска. Также он упомянул Молдову. Представитель министерства отметил, что сейчас власти прорабатывают возможности сотрудничества в этом вопросе со всеми соседними странами.

Ситуация на границе из-за атак РФ

В ГПСУ предупреждали, что в Украине могут временно останавливать работу КПП на границе при возникновении воздушной угрозы. Пропуск граждан и транспортных средств приостанавливают, если воздушные цели будут двигаться в направлении соответствующего региона.

В последние два дня, 23-24 сентября, Польша экстренно эвакуировала два пункта пропуска в Зосине и Дорогуске. Причиной становились российские атаки в приграничье Волынской области. Кроме того, жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств разсылали предупреждения об угрозе.

После атаки РФ на пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области 13 сентября в Варшаве высказались об изменении правила движения. Премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости ускорения движения через ККП. По его словам, важно не создавать скоплений транспорта, которые могут стать целями для ударов РФ.

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