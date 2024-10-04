В статье отмечается, что этой цели становится все труднее достичь.

Украина намерена мобилизовать еще 200 тыс. новобранцев до конца 2024 года, но эти планы вряд ли удастся претворить в жизнь.

Об этом говорится в статье The Times.

Авторы публикации обращают внимание, что по подсчетам НАТО в России набирают в армию около 30 тыс. человек ежемесячно.

"Цель в 200 000 (мобилизованных в Украине – ред.) может быть все необходимее, но ее также становится все труднее достичь", – отмечается в статье.

Работник одного из ТЦК в Одессе рассказал журналисту, что его ведомство значительно отстает от поставленных целей.

"Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно. Одесская область – одна из худших в списке", – сказал работник военкомата.

Он добавил, что в некоторые дни раздавали более 100 повесток, на которые откликалась только горстка мужчин.

В разговоре с журналистом работник ТЦК пожаловался на коррупцию, бесхозяйственность и разочарование в своем отделе, из-за чего "невозможно достичь наших целей". Чиновник сообщил, что его коллеги брали взятки в тысячи долларов, чтобы подделать освобождение от военной службы.

Работник военкомата также рассказал, что в некоторые дни более половины мужчин, приходящих в ТЦК, имеют несовместимые со службой заболевания, такие как туберкулез, гепатит или ВИЧ.

"Много людей мы привозим на обследование только для того, чтобы выяснить, что они действительно больны", – сказал он.

Напомним, ранее народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине ситуация с мобилизацией пошла на убыль по сравнению с предыдущими месяцами. По его мнению, необходимо снижение призывного возраста и мотивирование разных категорий населения идти на контрактную службу.

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