Украина хочет мобилизовать миллион резервистов — Арахамия о новой оборонной концепции

Израильские военные эксперты сказали, что Украине больше подходит концепция так называемого "укрепленного нейтралитета".
Украина планирует в случае угрозы мобилизовать миллионы резервистов.
Об этом рассказал глава украинской делегации и лидер "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
По словам Арахамии, израильские военные эксперты сказали, что Украине больше подходит концепция так называемого "укрепленного нейтралитета".
"Она заключается в том, что у нас есть своя оборонная армия, которая может себя защищать. То есть все вооружения оборонного характера, "железные купола" (система противовоздушной обороны — Ред.), ракетное вооружение", — пояснил он.
Нардеп подчеркнул, что очень важно быстро мобилизовать резервистов, как, например, в Швейцарии и Израиле.
"Сейчас все предпосылки для этого у нас есть. И мы так и видим, что будет армия и будет миллион людей, которые каждый год, раз или два раза в год проходят обучение на полигонах. У них будет оружие. Дискуссионный вопрос — имеют ли резервисты право хранить это оружие дома или в специальных оружейных комнатах", — сказал нардеп.
Арахамия считает, что благодаря такой концепции в случае агрессии государство получит дополнительно миллион уже обученных бойцов, не тратя средства на их содержание каждый месяц.
Ранее Давид Арахамия рассказал, что украинская делегация по- прежнему остается в Турции.
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