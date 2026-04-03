Украина хочет получить систему THAAD, которой нет в Европе: Зеленский рассказал, чем она уникальна

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Украина заинтересована в усилении противовоздушной и противоракетной обороны за счет систем, которые уже используют страны Ближнего Востока и Персидского залива. В частности, речь идет о комплексе THAAD, который на данный момент отсутствует в европейских странах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Следующее относительно гарантий — сегодня Украина уже имеет опыт работы с представителями Ближнего Востока и Залива в консультациях, экспертизах. При этом мы хотим рассчитывать на те антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но которых нет у нас. Речь в частности о системах THAAD и других», — отметил Зеленский

Глава государства подчеркнул, что при наличии THAAD угроза применения российских авиационных бомб могла бы быть минимизирована как минимум в радиусе около 200 километров.

«Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине. По меньшей мере на 200 километров мы бы точно сняли эту угрозу. Российские самолеты просто не подлетели бы — и все», — подчеркнул президент.

Украина планирует предложить собственное видение по внедрению таких решений. После этого американская сторона должна проанализировать предложения и дать ответ.

«Причем мы сами предложим, как мы это видим. Затем американская сторона проанализирует все это. Возможно, что-то сократит, а может, нет — и ответит нам. Мы договорились это сделать в ближайшее время. После того, как мы это сделаем, попробуем организовать встречи», — добавил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина активно развивает сотрудничество со странами Ближнего Востока. В частности он сообщил о достижении договоренностей по деэскалации в регионе и отметил важную роль Украины в содействии мирному урегулированию.

Во время визита президента в страны Ближнего Востока Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Оно предусматривает развитие инвестиций, технологическое партнерство и обмен опытом в противодействии атакам.

Также в Катаре Владимир Зеленский подписал стратегическое соглашение, которое определяет оборонное сотрудничество между странами на ближайшее десятилетие.