Украина хочет вынести вопрос запуска "Северного потока-2" на нормандский формат - Ермак

Украина рассматривает вопрос "Северного потока-2" как вопрос общей безопасности страны, говорит руководитель ОП.

Россия уже начала использовать "Северный поток-2", как своеобразное оружие. Поэтому Украина хочет вынести на переговоры в нормандском формате вопрос запуска российского газопровода в обход своим территориям.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать "Норд стрим" как оружие против Украины. Уже вчера по данным биржи ICE Futures, в пределах торгов цена октябрьского фьючерса превысила $700 за тысячу кубометров", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES, пишет Lb.ua.

По его словам, Украина продолжает сотрудничать с партнерами из США, Европы и Германии, чтобы получить "реальный правовой международный механизм гарантий" недопущения запуска "Северного потока-2".

"Если будет использован этот проект, который мы считаем не экономическим, а рассматриваем только через призму нашей национальной безопасности, то будут применены какие-то шаги. Механизм санкций действительно работал", — сказал он.

Ермак выразил надежду на дальнейшую поддержку США и Европы по предотвращению запуска газопровода в обход Украины.

"Мы критикуем позицию, которая сложилась сегодня. Но во время встречи с федеральным канцлером Германии и во время визита президента Украины в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты, если придет время "Ч". Но мы все еще ожидаем, что это ляжет на бумагу. Есть пример Будапештского меморандума", — отметил он.

Также руководитель ОП добавил, что считает продление транзита газа серьезным предохранителем масштабной агрессии РФ против Украины, информирует РБК. Именно поэтому вопрос запуска российского газопровода Украина хочет вынести на переговоры в нормандском формате.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, российский монополист ОАО "Газпром" планирует уже в следующем месяце начать поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток-2", прокладка которого по дну Балтийского моря недавно была завершена.

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