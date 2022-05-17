Украина и ЕС договорились о построении альтернативных путей поставок украинского продовольствия на мировые рынки

Украина и ЕС договорились о построении альтернативных путей поставок украинского продовольствия на мировые рынки

Украина вместе с партнерами работает над преодолением глобального продовольственного кризиса, вызванного агрессией и блокадой России.

Украина уже договорилась со странами Евросоюза о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина, ЕС, США, Канада, Великобритания и другие партнеры работают вместе над тем, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, спровоцированного российской агрессией и блокадой. Это очень непростая задача, но мы работаем над ней", – сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр подчеркнул, что единственной причиной ограничений украинского продовольственного экспорта является агрессия России и незаконная блокада украинских морских портов.

"Своими преступными действиями Россия подрывает глобальную продовольственную безопасность. Но даже в таких сложных условиях Украина прилагает максимум усилий по выполнению контрактных обязательств и поставке продовольствия иностранным потребителям, в том числе с использованием инфраструктуры ЕС", — отметил он.

Кулеба в очередной раз предостерег иностранных потребителей от втягивания в незаконные российские схемы по сбыту ворованного в Украине продовольствия и призвал их покупать украинское зерно и другую сельскохозяйственную продукцию через европейскую логистическую систему.

В МИД напомнили, что 12 мая комиссар ЕС по транспорту Адина Велян представила в Брюсселе план действий, направленный на помощь украинскому продовольственному экспорту под названием "Пути солидарности" (Solidarity Lanes). В рамках этого проекта 20 млн тонн зерна будет отправлено из Украины с использованием инфраструктуры ЕС менее чем за три месяца.

Ранее МИД Украины предупредил стран-потребителей, что партии продающего РФ зерна могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов. Воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.

Напомним, США хотят выделить 11 млрд долларов, чтобы предотвратить глобальный голод.

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