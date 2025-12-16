Украина и ЕС ликвидировали транснациональную мошенническую сеть call-центров

Задержанные / © andrewrostov.livejournal.com

В Украине и странах Европейского Союза ликвидировали масштабную транснациональную сеть мошеннических call-центров, которые обманывали граждан ЕС. Подозреваемым объявлено о подозрении, а несколько иностранцев задержаны для экстрадиции.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

По результатам досудебного расследования выявлена и ликвидирована разветвленная мошенническая сеть call-центров, которая действовала на территории Украины и системно обманывала граждан стран ЕС. Сотрудники этих центров вербовали европейцев для работы в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, а дальше заставляли жертв переводить деньги на «безопасные» счета, использовали криптовалюту или устанавливали программное обеспечение для удаленного доступа.

Основные методы мошенничества включали «вишинг» и «спуфинг», подмену телефонных номеров и вымышленные легенды от имени полиции и банков. Жертв заставляли выполнять инструкции, что позволяло мошенникам получать средства и персональные данные, которые затем использовали для дальнейших преступлений.

Во время спецоперации, которая длилась несколько месяцев, правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и Киевской области, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В результате:

11 лицам сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 и ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины;

6 иностранцев, разыскиваемых странами ЕС, задержаны для экстрадиции;

изъято более 200 единиц компьютерной и серверной техники, мобильные телефоны, носители информации, документацию и автомобили премиум-класса;

задокументировано не менее 50 эпизодов мошенничества, нанесенный ущерб превышает 50 млн грн, пострадали 47 граждан ЕС.

Спецоперация «Connect» проводилась в рамках работы совместной следственной группы и международных соглашений о правовой помощи. Успех операции стал возможным благодаря координации прокуроров и следователей нескольких государств и оперативному обмену информацией с партнерами ЕС.

Досудебное расследование продолжается: анализируются электронные доказательства, устанавливаются дополнительные эпизоды мошенничества и лиц, причастных к деятельности сети.

Только за последние несколько месяцев при участии украинских прокуроров и международных партнеров была прекращена работа 277 мошеннических площадок в разных регионах Украины.

Офис Генерального прокурора призывает граждан: не передавайте посторонним реквизиты карт, CVV-коды, пароли и одноразовые коды. Украина вместе с партнерами ЕС последовательно уничтожает транснациональные мошеннические сети и защищает граждан от финансового обмана.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье разоблачили колцентр, сотрудники которого выманивали деньги у граждан Чехии и других европейцев в рамках схемы с фальшивыми предложениями инвестиций.