Украина и ЕС окончательно запустили "открытое небо": что это значит для пассажиров и авиакомпаний

Украина и ЕС окончательно запустили "открытое небо": что это значит для пассажиров и авиакомпаний

Процесс аэронавигации Украины и ЕС длился 17 лет.

Сегодня, 1 ноября, Украина присоединилась к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля, то речь идет о соглашении "открытое небо". Это завершающий этап внедрения европейских практик в области аэронавигации.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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По словам Александра Кубракова, министра инфраструктуры Украины, процесс аэронавигации длился 17 лет. Он охватывал масштабную адаптацию украинской аэронавигации к современным мировым стандартам и техническим процедурам.

"Это шаг вперед для улучшения взаимодействия государства и бизнеса. Новая система формирования ставок и оплаты за аэронавигационное обслуживание прозрачна, понятна и удобна для пользования авиакомпаниями. В то же время делается невозможным накопление долгов авиаперевозчиков за пользование услугами Украэроруха ", — сказал министр.

Почему это важно

Преимуществами для авиакомпаний являются:

открытый и стандартизированный процесс формирования ставок,

их ежегодная актуализация,

удобная оплата счетов.

Сегодня, 1 ноября, взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и иностранных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office – CRCO).

Денис Шмыгаль / Facebook

С 2021 года Украина ввела инициативу по созданию двух зон взимания платы за аэронавигацию на маршруте – в воздушном пространстве над материковой частью Украины (charging zone 2Ukraine) и в международном воздушном пространстве над открытыми водами отдельных районов Черного моря, где право обслуживания воздушного движения делегировано Украине (charging zone "Ukraine South"). Соответствующее решение было согласовано странами-членами Евроконтроля в конце прошлого года и продолжит функционирование в рамках технической интеграции.

Что предшествовало событию

В процессе техинтеграции:

провели масштабную работу по приведению национальной базы расходов в соответствие с требованиями и принципами Евроконтроля и ИСАО,

адаптировали национальную нормативно-правовую базу в сфере аэронавигации к европейским стандартам,

обеспечили соответствие операционных и технических процедур формата Евроконтроля,

начали постоянный конструктивный диалог с международными организациями и авиакомпаниями на платформе Евроконтроля.

Напомним, Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС. Соответствующий документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на саммите Украина – ЕС в Киеве.

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