"Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих страну к вступлению в Евросоюз" — Шмыгаль

Подписанные документы также способствуют устойчивости страны в войне против российской агрессии.

Подписанные Украиной в Брюсселе соглашения приближают нас к вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости нашего государства в войне против России.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти документы являются важным элементом двухлетнего плана интеграции в Европейский Союз, а также чрезвычайным шагом солидарности Европы с Украиной в этой войне.

В частности, было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027).

Это часть цифрового безвиза с ЕС. Программа "Цифровая Европа" имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер; искусственный интеллект; кибербезопасность; цифровые навыки; обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в таможенной сфере. "С 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС. После подписания сегодняшнего Соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом почти 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем", — отметил Шмыгаль.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis. Теперь Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Возникает возможность использования современных европейских IT-систем в области налогообложения.

Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро. Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело.

Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро. Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям.

Напомним, в правительстве рассказали, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС.

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