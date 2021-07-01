Украина и Эстония будут сотрудничать в борьбе с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью

Украина и Эстония будут сотрудничать в борьбе с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью

Страны договорились об обмене информацией и документами, в частности, текстами законодательных и других нормативных актов.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики о сотрудничестве и консультации в сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.

Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Согласно документу участники, в соответствии со своей компетенцией и законодательством своих государств, объединяют усилия для поиска практических решений в области противодействия этим правонарушениям.

"Коррупция, оргпреступность, терроризм и киберпреступления, отмывание доходов, полученных преступным путем, не имеют границ. А борьба с ними требует консолидации правоохранителей на национальном и международном уровнях. Меморандум с эстонскими коллегами будет способствовать расширению профессиональных контактов между нашими учреждениями для эффективного обмена опытом и данными по противодействию этим явлениям", — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Напомним, Венедиктова после эфира "Право на владу" отчиталась о расследовании резонансного убийства журналиста из Черкасс. Правоохранители ни нападающих, ни заказчиков преступления пока не обнаружили.

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