Украина и Германия вместе будут производить беспилотники для ВСУ: что известно

Дроны для ВСУ

Немецкая компания Quantum Systems и украинская Frontline Robotics объявили о создании нового совместного оборонного предприятия Quantum Frontline Industries (QFI). Этот проект обеспечит серийное производство беспилотников для нужд Сил обороны Украины на мощностях, расположенных в Германии, с соблюдением стандартов НАТО.

Об этом сообщила немецкая компания Quantum Systems.

Как сообщили в компании, новое предприятие будет работать в рамках правительственной инициативы «Строим с Украиной». Создание QFI предполагает запуск первой в Европе полностью автоматизированной промышленной линии по производству дронов. Основой производства станут многофункциональные беспилотники. Их разработали в Frontline Robotics, и они уже успешно прошли проверку в боевых условиях. Все производимые в Германии системы будут поставляться исключительно Силам обороны Украины в объемах, определенных Министерством обороны.

Quantum Systems будет отвечать за промышленную инфраструктуру и производственные операции, в то время как Frontline Robotics будет предоставлять лицензированные разработки, заниматься обучением персонала и обеспечивать полную поддержку жизненного цикла продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Эта производственная модель объединяет украинские технологии с немецкой промышленной автоматизацией. Компании отмечают, что запуск QFI — это шаг к формированию новой европейской промышленной базы по производству дронов. Управляющим директором Quantum Frontline Industries назначен Маттиас Лена, который ранее являлся офицером Вооруженных сил Германии.

Напомним, что Украина готовит открытие в Берлине одного из первых офисов, который будет сфокусирован на развитии сотрудничества с Германией в сфере оборонной промышленности, в частности, на экспорте оружия и реализации совместных производственных проектов.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал продолжавшиеся вчера и сегодня (14-15 декабря) переговоры с американской стороной в Берлине.