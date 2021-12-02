Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном соединении: что это значит

Это удалось сделать в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир заключили соглашение о воздушном соединении.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между Украиной и Исландией", — отмечают в МИД Украины.
Глава министерства Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что договор "создаст новые возможности для путешествий украинцев и дополнительно откроет нашу страну миру".
"Регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей, что дополнительно разовьет отношения между нашими дружественными странами", — подчеркнул министр.
Как сообщается, подписанный документ определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения авиационной безопасности, а также устанавливает механизм инспектирования авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации
Напомним, Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС.