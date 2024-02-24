Украина и Италия подписали соглашение о безопасности и поддержке

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

В субботу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинского президента.

“Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией”, — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

"Благодарю Италию за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, накануне во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя государствами. Согласно соглашению, которое будет действовать 10 лет, в этом году Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 1,8 млрд евро.

Ранее, 16 февраля, президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в Елисейском дворце. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и украинский подписали соглашение о гарантиях безопасности в Берлине. Первое такое соглашение было подписано между Украиной и Британией в Киеве.

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