ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Украина и Израиль будут вместе следить за безопасностью в Умани: на Рош га-Шана должно прибыть множество паломников

Представители Украины и Израиля собираются развернуть десятки полицейских из двух стран.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Хасиды

Хасиды / © Getty Images

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 11 сентября встретился с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, представителями правоохранительных органов и ортодоксального сообщества харедим.

Об этом сообщает агентство TPS-IL .

В ходе встречи стороны разработали комплексный план развертывания десятков полицейских, медиков и волонтеров из обеих стран.

"Также предусмотрено создание специализированной медицинской и сети безопасности, согласованной с главным раввином Украины Моше Асманом, чьи команды будут работать на пограничных переходах и на месте, чтобы обеспечить безопасность паломников", - пишет TPS-IL.

Главный раввин Украины Моше Асман поблагодарил в сообщении на платформе X участников встречи.

"Очень приятно участвовать в совместной миссии с правительствами Израиля и Украины, важной миссии - организации обеспечения безопасности паломников в Умани. Особое спасибо министру национальной безопасности Израиля Бену Гвиру и послу Украины в Израиле Александру Корнийчуку", - написал Асман на X.

Ранее сообщалось, что якобы Украина не позволит ежегодное паломничество хасидских евреев в Умань из-за беспокойства безопасностью, вызванной продолжающейся войной с Россией.

В предыдущие годы Украина настойчиво отказывала паломникам от посещения региона из-за опасности, но десятки тысяч верующих все равно совершали поездку, преимущественно въезжая в Украину через границу с Молдовой.

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie