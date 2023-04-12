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Украина и Канада обновляют Соглашение о свободной торговле – Минэкономики

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
80
Время на прочтение
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Украина и Канада обновляют Соглашение о свободной торговле – Минэкономики

Украина и Канада обновили Соглашение о свободной торговле / Фото: pixabay.com

Также государства заключили Соглашение о цифровой торговле.

Украина и Канада решили обновить Соглашение о свободной торговле. Режим торговли между двумя странами существенно изменится.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба ведомства.

Государства расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции.

"Будут отменены тарифы также на те украинские товары, которые имеют составляющие происхождения из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Это должно поощрить создание производственных цепей, сделает расположение производства в Украине более привлекательным для иностранных инвесторов, которые планируют поставлять свои товары на канадский рынок", отметила Свириденко.

Также Украина и Канада заключили Соглашение о цифровой торговле. Подобное соглашение Украина ранее заключила с Великобританией.

Напомним, Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут десятки автоматов и пулеметов, а также миллионы патронов.

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Дата публикации
Просмотры
80
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