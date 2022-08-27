Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки

Учитывая большой объем грузов, который сейчас идет в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения украинского экспорта.
С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Отмечается, что после подписания "транспортного безвиза" со странами Европейского союза Молдова оставалась единственным государством, с которым полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков. Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году стороны обменяются 2200 разрешениями) и для перевозок в или из третьих стран (Украина получит 10 000 разрешений на 2023 год).
"Двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка "Березино — Басарабяска", не работавшего более 20 лет — это отличные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой. Теперь наша задача — максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Напомним, Украина в рекордные сроки возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой.
Читайте также:
- В Молдове отреагировали на возможность увольнения Приднестровья ВСУ
- В Молдове заговорили о "прелюдии к вторжению РФ"
- Россия перекидывает небольшие группы военных в Приднестровье — Климкин