Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки

С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что после подписания "транспортного безвиза" со странами Европейского союза Молдова оставалась единственным государством, с которым полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков. Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году стороны обменяются 2200 разрешениями) и для перевозок в или из третьих стран (Украина получит 10 000 разрешений на 2023 год).

"Двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка "Березино — Басарабяска", не работавшего более 20 лет — это отличные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой. Теперь наша задача — максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, Украина в рекордные сроки возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой.

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