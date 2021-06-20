Украина и Молдова планируют согласовать взаимное признание ID-карточек

Страны договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения для упрощения движения между странами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокем во время Анталийского дипломатического форума.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карточек для упрощения движения между странами. Они также обсудили ход реализации инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.

Ключевой темой разговора стало развитие формата ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Дмитрий Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут открыто, демократично и конкурентно, без вмешательства со стороны России.

Напомним, сколько украинцев воспользовались безвизом от начала реализации проекта. Украина оборудует современные пункты пропуска и вводит общий контроль для сокращения времени пересечения границы.

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