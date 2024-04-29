Украина и НАТО достигли наибольшего уровня отношений – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул: очевидно, что Украина будет в НАТО, "поскольку уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины".

Украина и НАТО сейчас достигли наибольшего уровня отношений за время независимости нашего государства, но не наибольшего из возможных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли уровня отношений наибольшего за все время нашей независимости. Но не наибольшего из возможных", — отметил он.

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Зеленский подчеркнул: очевидно, что Украина будет в НАТО, "поскольку уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины".

"Наше государство, наших людей и наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно в защите нашего государства есть ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что уже доказал свою эффективность формат взаимодействия более 50 государств ради обеспечения украинских воинов всем необходимым, среди которых также государства Альянса.

"Мы уже работаем с государствами НАТО один на один ради общей силы, а также в многосторонних форматах", — отметил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что эффективно работает Совет Украина-НАТО, "проходят заседания, действенные дискуссии".

"Действительно, эти инструменты, эта платформа действенны и все это работает", — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в Украину пока поступает не все из разблокированной помощи США.

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