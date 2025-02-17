Украина и ОАЭ подписали важный документ о нашей продукции: Зеленский раскрыл детали

Ограничений нет, но речь идет об определенной квоте.

Важный документ сегодня был подписан чиновниками Украины и ОАЭ. Так, 99% украинской продукции будут выходить на рынок Эмиратов без пошлины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в ОАЭ.

"В нашем присутствии подписан документ, который называется так коротко, или сокращено СИП, экономическое партнерство. И это действительно либерализация отношений торговли, экономики, разных направлений между нашими государствами", – сообщил он.

Также лидер подчеркнул, что сегодня для Украины это будет самый либеральный двусторонний документ, потому что 99% всех товаров, продуктов из Украины будут выходить на рынок Эмиратов без пошлины.

"Это очень важно и там нет ограничений, могут быть ограничения некоторых продуктов с точки зрения квоты, но опять-таки без пошлины. Это серьезный документ", – подчеркнул украинский лидер.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля посетит с официальным визитом Турцию. Там украинский лидер встретится с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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