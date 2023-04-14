Украина и ООН начали пилотный проект тестирования мировых технологий по выявлению мин

В Украине стартовал пилотный проект тестирования мировых технологий по выявлению мин в реальных условиях. Его планируют реализовать в мае этого года на одном из полигонов, отдаленном от зоны боевых действий, в сотрудничестве с Минобороны и ГСЧС.

Проект инициировала Программа развития ООН, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Задача состоит в тестировании обследования потенциально опасной территории с помощью беспилотников. Специалисты планируют обследовать 50 гектаров территории с взрывоопасными предметами на поверхности и под землей.

"Условия проекта предусматривают сложную местность с наличием растительности, не исключают сложные погодные условия. Компании, которые примут участие в пилотном проекте, могут применять любую технологию, которую считают необходимой для сбора и анализа данных с объекта", — говорится в сообщении.

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Отчет по итогам тестов будет включать в себя, в частности, координаты точно обнаруженных мин, тип объекта, фотографии, примечания к полю, отметку времени, метаданные и не только.

В настоящее время 174 тысячи квадратных километров территории Украины нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов. У специалистов будет чрезвычайно масштабный объем работы, но современные технологии могут значительно ускорить разминирование.

Напомним, по данным Sky News, почти половина территории Украины заминирована. По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию Украины будет стоить 37,4 миллиарда долларов.

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