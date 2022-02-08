Украина и Польша договорились увеличить количество разрешений для украинских перевозчиков

Договоренности открыли возможности для обсуждения и реализации важных инфраструктурных проектов.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков во главе украинской делегации провел плодотворные переговоры в Польше, основной темой которых было урегулирование транзитных проблем между странами и развитие общей инфраструктуры.

"Наконец-то совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из продолжительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", – цитирует слова министра пресс-служба Мининфраструктуры.

Со своей стороны, Укрзализныця уже с 10 февраля этого года сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов по Украине в Польшу.

Достигнутые договоренности открыли возможности для обсуждения и реализации важных инфраструктурных проектов, которые воплощаются, в том числе, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Один из крупнейших проектов – строительство скоростной евроколеи Киев-Варшава. Время в пути между двумя столицами будет занимать до 4 часов.

Среди других проектов: строительство первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно, обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, с повышением ее до категории I-а, а также масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что за 2021 год в Украине было построено и восстановлено более 7000 километров дорог.