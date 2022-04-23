Украина и Польша подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с польским коллегой Матеушем Моравецким, по итогам переговоров две стороны договорились об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.
Как сообщает Шмыгаль, в частности они обсудили восстановление Украины от последствий российской агрессии, об этом глава украинского правительства сообщил на своей странице в Telegram и опубликовал фото со встречи.
"После разрешения россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", — сказал украинский премьер.
Шмигаль объяснил, что меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу.
Напомним, что 23 апреля Шмигаль также встретился с советником президента США по нацбезопасности Салливаном. По словам украинского премьера, во время переговоров скоординировали позиции по вопросу усиления Украины, помощи украинцам и санкции против РФ.
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