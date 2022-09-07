Украина и Польша построят общий трубопровод для транспортировки масла: подписан меморандум

Украина и Польша подписали Меморандум о строительстве трубопровода, по которому в Гданьск будет транспортироваться украинское растительное масло.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство сельского хозяйства и развития села Республики Польша, а также Министерство инфраструктуры Республики Польша заключили четырехсторонний Меморандум по проекту по строительству трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское растительное масло в порт Гданьска.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет выработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной с/х продукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Следует отметить, что украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).

Напомним, польские банки перестают принимать гривны для обмена на злотые. Украинцы могут успеть обменять свои сбережения до пятницы, 9 сентября.

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