Украина и Польша проведут новый этап эксгумации жертв Волынской трагедии: что известно

Украина и Польша / © ТСН

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С 13 июля по 7 августа 2026 года на Волыни откопают и перезахоронят останки крестьян, погибших в августе 1943 года. Работы пройдут на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП).

Работы пройдут в районе Ковеля. Специалисты из компании «Волынские древности» будут раскапывать могилы вместе с польскими учеными и сотрудниками Института нацпамяти Польши. Чтобы все прошло профессионально, украинская сторона из-за тендера также наняла экспертов из поискового предприятия «Судьба».

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Эти исследования являются результатом договоренностей украинско-польской рабочей группы по национальной памяти.

«Совместная память и готовность к взаимопониманию сближают наши народы во имя общих ценностей, основанных на христианской традиции, уважении прав человека, добрососедстве в Европе и сопротивлении российскому империализму», — отметили в Украинском институте национальной памяти.

Ранее, с 20 по 30 апреля 2026 года, на этой территории уже состоялся первый этап поисковых работ. Специалисты обследовали девять локаций, среди которых «Воля Островецкая 1, 2, 3», «Стодола», «Трупное поле», «Островки 1, 2», «Школа» и «Кузница». Человеческие останки и признаки мест захоронений тогда обнаружили только на трех площадках: Воля Островецкая 1, Островки 1 и Школа. На остальных локациях следов захоронений не нашли.

Волынская трагедия — последние новости

Напомним, Андрей Сибига заявил, что Киев добился прогресса с Польшей в чувствительных исторических вопросах и поддерживает осуществление эксгумаций.

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К слову, ранее бывший президент Польши Анджей Дуда заявлял, что большинство украинцев не знакомо с историей Волынской трагедии и выразил обеспокоенность из-за присутствия у некоторых украинцев символики, связанной с Бандерой.

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