Украина и РФ будут работать над обменом военных, которые более 3 лет в плену

Обмен пленными 23 июля

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Украинская и российская делегации во время переговоров в Стамбуле обсуждали обмен военнопленных, находящихся в плену уже более трех лет.

Об этом на брифинге по результатам переговоров заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Ковбаса.

По его словам, что касается обмена пленными, стороны договорились продолжить работу «на том уровне, на котором она уже идет».

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«Дополнительно акцентировали внимание российской стороны на тех, кто находится в плену уже более трех лет. Российская сторона согласилась работать над этими людьми, чтобы вернуть их», — отметил Ковбаса.

В частности, речь шла об обмене молодых, раненых и тяжелобольных пленных.

Также стороны отдельно обсудили возможность регулярных санитарных обменов пленными — это люди, имеющие плохое состояние здоровья, больные или раненые.

Отметим, что глава российской делегации Мединский предложил провести еще один крупный обмен пленными — около 1200 человек с обеих сторон.

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Что касается санитарных обменов, то Мединский сказал, что речь идет о бессрочных санитарных обменах с Украиной тяжело ранеными и больными линиями боевых действий.

Напомним, Украина и Россия 23 июля провели новый, девятый этап обмена пленными в рамках Стамбульских переговоров. В общей сложности после 9 этапов домой вернулось более 1000 защитников.