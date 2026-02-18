Украина и РФ готовят следующий раунд переговоров после Женевы: детали от МИДа

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

По итогам мирных переговоров в Женеве есть договоренность о предстоящей встрече с РФ.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в разговоре с журналистами.

«Могу сказать, что, в общих чертах, есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали и дать пока раскрывать по понятным причинам не будем. Больше деталей будет после возвращения украинской группы, которая предоставит более подробный отчет президенту Украины относительно тех переговоров, которые там происходили», — заявил Тихий.

Отдельно представитель высказал надежду на продолжение процесса обмена военнопленными в результате этих переговоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Женеве.