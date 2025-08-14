Украина и РФ провели новый обмен: вернулись военные и гражданские (фото)

Украинцы, которые вернулись из российского плена в рамках обмена 14 августа / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Украина и Россия провели новый обмен пленными, в рамках которого домой возвращаются 84 украинца. Это и военные, и гражданские.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация», — указано в заявлении главы государства.

Зеленский уточнил, что среди освобожденных в этот день гражданских есть и те, кого россияне удерживали в неволе еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Что касается военных, то это — защитники Мариуполя.

Как отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, особенностью этого обмена является то, что удалось освободить 51 гражданского, которых россияне незаконно удерживали или осудили на длинные сроки. Это мужчины и женщины: политические заключенные, граждане различных категорий, в частности медики.

«Некоторые украинцы находились в неволе с 2015-2016 годов. Также есть те, которых Россия задержала после 2022 года на ВОТ Украины. Самому старшему возвращенному гражданскому — 74 года. В общем все граждане имеют обостренные заболевания, болезни и нуждаются в медицинской помощи«, — говорится в заявлении омбудсмена.

Относительно военных, он уточнил, что на Родину вернулись бойцы ВСУ, Госпогранслужбы. Среди них есть те, кто попал в плен в первые месяцы полномасштабной войны. Значительная часть — офицеры. Возраст самого старшего освобожденного защитника — 49 лет, а самого молодого — 25 лет. Они имеют ранения и болезни.

Напомним, в конце июля Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена живыми 5 857 человек. Вне обменов — еще 555. По результатам переговоров Киева с Москвой в Стамбуле в рамках обменов было возвращено более 1000 украинских военных.