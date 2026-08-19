Украина и РФ провели обмен пленными: сколько бойцов возвращаются домой (фото)

Освобожденные из российского плена украинские военные / © Владимир Зеленский

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Украина и Россия провели 19 августа очередной обмен военнопленными. Домой на родную землю возвращаются еще 103 украинских защитника.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Среди украинцев, которых удалось освободить из российского плена, военнослужащие ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. Зеленский отметил, что среди них — защитники, которые воевали за Украину в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

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«Благодарю всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая каждый день работает над освобождением наших людей», — написал президент в Сети.

Зеленский подчеркнул, что украинское государство не забывает ни об одном из тех, кто до сих пор находится в российском плену. По его словам, Украина продолжает делать все возможное, чтобы вернуть домой всех своих граждан.

Возвращение украинских военнопленных 19 августа (11 фото) © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский

Напомним, предидущий обмен пленными состоялся 17 июля. Тогда Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничников, ТрО и ВМС. Среди освобожденных из неволи были мужчины, большинство из которых находились в плену с 2022 года, в том числе защитники Мариуполя и «Азовстали».

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