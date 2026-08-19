ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1045
Время на прочтение
1 мин

Украина и РФ провели обмен пленными: сколько бойцов возвращаются домой (фото)

Среди освобожденных из неволи — военнослужащие ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Освобожденные из российского плена украинские военные

Освобожденные из российского плена украинские военные / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Украина и Россия провели 19 августа очередной обмен военнопленными. Домой на родную землю возвращаются еще 103 украинских защитника.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди украинцев, которых удалось освободить из российского плена, военнослужащие ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. Зеленский отметил, что среди них — защитники, которые воевали за Украину в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

«Благодарю всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая каждый день работает над освобождением наших людей», — написал президент в Сети.

Зеленский подчеркнул, что украинское государство не забывает ни об одном из тех, кто до сих пор находится в российском плену. По его словам, Украина продолжает делать все возможное, чтобы вернуть домой всех своих граждан.

Возвращение украинских военнопленных 19 августа (11 фото)

обмін полоненими 19 серпня_1 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_5 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_9 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_8 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_6 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_8 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_7 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_10 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_3 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_4 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

обмін полоненими 19 серпня_2 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Напомним, предидущий обмен пленными состоялся 17 июля. Тогда Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничников, ТрО и ВМС. Среди освобожденных из неволи были мужчины, большинство из которых находились в плену с 2022 года, в том числе защитники Мариуполя и «Азовстали».

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie